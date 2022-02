Roma, infortunio Abraham: domani si valuteranno le sue condizioni

Per il momento l’attaccante inglese prova solo fastidio alla coscia, nei prossimi giorni aggiornamenti più precisi sul suo stato fisico

Non solo la sconfitta, la partita di ieri contro l’Inter, che ha estromesso la Roma di José Mourinho dalla Coppa Italia, oltre al danno dell’eliminazione ha portato alla beffa dell’infortunio di uno dei migliori giocatori giallorossi fino a questo momento. Tammy Abraham infatti, è uscito dolorante a pochi minuti dal termine per un fastidio alla coscia sinistra ed ora sia Mou che i tifosi sono in ansia nell’attesa di scoprire l’entità dell’infortunio. Domani alla ripresa degli allenamenti a Trigoria si avranno senza dubbio notizie maggiori, per il momento però non sono previsti accertamenti strumentali.

Luca Missori

(Fonte immagine: Asromalive.it)