Roma, il non gioco e la voglia di non mollare mai

Pregi e difetti dei giallorossi sono sotto gli occhi di tutti, per raggiungere la Champions League andrà compiuta una grande impresa

La Roma di Josè Mourinho nella trasferta di Milano ha evidenziato per l’ennesima volta quest’anno il suo difetto ed il suo pregio migliore; per 87 minuti non ha creato mai pericoli verso la porta di Tatarusanu arroccandosi nella propria metà campo, poi nel finale la reazione da grande squadra che ha ripreso i campioni d’Italia sul 2-2 nel giro di sei minuti. La grinta e la caparbietà della Roma sono caratteristiche che stanno dando ottimi risultati quest’anno, si vedano le partite contro Juventus, Inter, Verona e Torino tutte recuperate partendo da situazioni di svantaggio. La reazione ed il risultato sono però le due uniche cose da salvare nel match contro il Milan, dove i giallorossi si sono mostrati ancora una volta troppo rinunciatari e chiusi all’interno della propria metà campo; i rossoneri stavano portando a casa i tre punti pur senza brillare e la Roma non riusciva a creare alcun problema dalle parti dell’area avversaria. I calci piazzati sono a volte l’unica arma a disposizione per far male all’avversario e nonostante una grande resa sotto questo punto di vista, ciò non può essere sufficiente per parlare di quarto posto.

Scalzare dalle prime posizioni una tra Napoli, Juventus, Milan e Inter sarà molto difficile per Roma, Lazio e Atalanta ma tra queste la squadra di Mourinho sembra magari la più costante, è sicuramente però quella che esprime il calcio peggiore e che diverte meno. Spesso si affida infatti alle giocate dei singoli o maggiormente come detto ai calci piazzati, da cui ha segnato addirittura il 48% dei propri gol, anche nei big match qualcosa sembra cambiato da quando è arrivato lo Special One; non si ha più l’impressione di essere già battuti in partenza bensì si prova a lottare e restare in partita fino all’ultimo dato che qualcosa può sempre succedere. Infatti la Roma è uscita imbattuta dalle tre trasferte storicamente più difficili del campionato contro Juventus, Inter e Milan, mentre in casa ha perso tutte di misura le altre tre partite con le big del campionato come Napoli, Lazio e Atalanta.

Sapere se questo atteggiamento così difensivista e queste difficoltà nello sviluppare il gioco porteranno in alto la Roma è impresa difficile, tuttavia la strada per la Champions League è ancora molto lunga e sebbene le quattro davanti sono ampiamente favorite, i giallorossi tenteranno di rimanere vicini fino all’ultimo per poi provare la rimonta nel finale come sta diventando ormai abitudine fare in questo campionato.

Alessandro Fornetti