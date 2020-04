Roma, il mercato si preannuncia bollente

I capitolini cercheranno di trattenere tutti i big ma vista la situazione attuale non sarà facile

In questi tempi di totale incertezza nel calcio, dove non si sa se e come la stagione verrà portata a termine, un tema sempre caldo resta quello del mercato; in casa Roma sono diverse le situazioni da analizzare in vista dell’estate per capire chi sarà a disposizione del mister Fonseca nella prossima annata e chi invece saluterà la Capitale.

In dubbio certamente ci sono le permanenze in giallorosso dei due arrivati dalla Premier League, Smalling e Mkhitaryan, rivelatosi tra i migliori giocatori della stagione, che il club vorrebbe trattenere visto l’ottimo impatto nel nostro calcio. L’Arsenal però per il cartellino dell’armeno, ora in prestito oneroso ai capitolini, vorrebbe 20 milioni di euro ritenuti eccessivi dal direttore sportivo Petrachi. Considerate però le parole di Fonseca che ha apertamente ammesso di volere la permanenza del centrocampista nel club, si cercherà un’intesa che possa soddisfare tutti. Più in salita sembra la questione relativa a Smalling, con il Manchester United che lo accoglierebbe di nuovo e che comunque chiede più di 20 milioni, calcolando anche l’ingaggio dell’inglese da 3 milioni di euro a stagione. Due situazioni spinose a cui la dirigenza dovrà far fronte per dare all’allenatore una squadra competitiva.

Per quanto riguarda gli altri, Zaniolo e Pellegrini sono praticamente certi di restare, mentre chi sembra esser arrivato al capolinea della sua avventura in giallorosso è, tra gli altri, Cengiz Under che ha richieste in Premier League e la Roma non ritiene incedibile vista l’ampia concorrenza sulle fasce. Zappacosta invece potrebbe restare, si sta discutendo con il Chelsea sul prolungamento del prestito di una stagione, considerato l’infortunio che ha tenuto fuori dai campi da gioco il terzino per praticamente tutta la stagione.

Alessandro Fornetti