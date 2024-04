Roma: futuro di Lukaku incerto, decisiva la qualificazione in Champions League

Tempo di lettura 1 minuto

Il bomber belga è in prestito e per la cessione del suo cartellino il Chelsea chiede più di 40 milioni di euro, richiesta alta per i giallorossi, ma l’Europa può aiutare

Con l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma molti giocatori sono rinati, ma c’è anche chi è calato di rendimento. Romelu Lukaku infatti ha siglato solo 4 gol in 13 gare con DDR, ponendo ancora più interrogativi su una sua eventuale permanenza in giallorosso nella prossima stagione. La Roma vorrebbe tenerlo, visto che il centravanti belga ha comunque siglato 18 reti in 38 presenze, ma il Chelsea non sembra orientato a voler rinnovare il prestito e per una cessione a titolo definitivo chiede almeno 40 milioni di euro, il minimo indispensabile per non dover registrare a bilancio una minusvalenza dopo aver sborsato 121 milioni per acquistare Romelu dall’Inter nel 2021. Una cifra che la Roma considera troppo alta, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League. La lotta per il posto Champions sarà dunque decisiva anche sotto questo aspetto.

Luca Missori

(Fonte immagine: It.footballitalia.net)