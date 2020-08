Roma-Friedkin, è fatta: closing atteso per la fine di agosto

Nella notte è stato firmato l’accordo vincolante per la cessione del club giallorosso

Sei agosto 2020, giornata fondamentale in casa Roma dentro e fuori dal campo. Oltre al match di Europa League in programma stasera contro il Siviglia, il club giallorosso ha comunicato ufficialmente il passaggio di proprietà da James Pallotta al The Friedkin Group per una cifra di 591 milioni di euro. Dopo 8 anni di presidenza Pallotta dunque, la Roma resta agli americani e passa nelle mani di Dan e Ryan Friedkin che stavano cercando un accordo ormai da mesi.

Entrambe le parti hanno commentato il buon esito della trattativa; da una parte Pallotta si è detto lieto di aver raggiunto un accordo con il Friedkin Group e ha speso belle parole per i nuovi proprietari che “hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo e nel guidare il Club positivamente.” Dall’altra parte anche Dan Friedkin ha commentato con entusiasmo la chiusura della trattativa definendosi voglioso di chiudere l’acquisto il prima possibile per entrare a far parte della famiglia della Roma.

A Friedkin dunque il compito di risollevare una Roma che in questi anni si è tolta delle soddisfazioni ma che nell’era Pallotta non ha portato a cassa trofei e non ha chiuso per la questione stadio. Tanta speranza anche nei tifosi che da tempo ritenevano l’ormai ex presidente non adatto a guidare la società per via di promesse non mantenute e per la lunghissima assenza dalla capitale.

Intanto anche in casa Torino da ieri è ufficiale l’arrivo dell’allenatore Marco Giampaolo, che va a sostituire Moreno Longo sulla panchina granata. Ci si aspetta tanto dall’ex tecnico del Milan visto anche che fare peggio di un sedicesimo posto con una rosa di questo calibro sembra impossibile.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti