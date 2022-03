Roma: frattura al naso per Zaniolo, ma è a disposizione

Al momento non sono in programma interventi ed il trequartista giallorosso può continuare a giocare

Lo scontro con Maggiore, nell’ultima gara di campionato con lo Spezia, ha portato un rigore in più alla Roma ed una frattura al naso per Nicolò Zaniolo. Fortunatamente, il sacrificio del trequartista giallorosso non ha avuto conseguenze gravi per lui. La frattura infatti è molto piccola e per il momento non sono previsti interventi. Zaniolo dunque continua ad allenarsi con la squadra e sarà regolarmente a disposizione di Mourinho per la delicata sfida di sabato all’Olimpico con l’Atalanta.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)