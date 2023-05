Roma: Follieri conferma gli incontri con i Friedkin, ma il club al momento non è in vendita

L’imprenditore italiano, a capo di una cordata di scieicchi sauditi, è stato accostato alla società giallorossa, ma la proprietà americana venderà solo senza stadio

Dopo l’indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport nei giorni scorsi, è arrivata la smentita della società: la Roma non è in vendita, non al momento almeno. Lo ha confermato anche Raffaello Follieri, l’imprenditore italiano che a capo di una cordata di sceicchi sauditi era stato accostato al club capitolino proprio dalla testata romana. Secondo Follieri, che ha comunque incontrato i Friedkin due volte a dicembre 2022 e lo scorso marzo, gli americani cederanno la società solo se non riusciranno a realizzare il nuovo stadio. Per il momento, visto anche l’iter dell’infrastruttura che procedere in maniera regolare, non c’è nessuna intenzione di vendere.

Luca Missori

(Fonte immagine: Open.it)