Roma Fiorentina 2-1: vittoria di rigore. Analisi e pagelle

Due tiri dagli 11 metri liquidano la Viola, proiettando i giallorossi al quinto posto

Termina 2-1 Roma Fiorentina, con la doppietta dal dischetto di Veretout e il gol in mezzo di Milenkovic. Giallorossi al quinto posto e Napoli nuovamente superato

Roma: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouamé, Ribery.

INFALLIBILE VERETOUT

Primo tempo double face all’Olimpico, con una prima mezz’ora quasi inesistente in termini di palle gol ed emozioni e restanti 15 minuti interessanti e dinamici. Dopo il cooling break diramato da Chiffi, è la Roma a riprendere i giochi con uno nuovo slancio. Ci prova inizialmente Pellegrini, che riscalda i guantoni di Terracciano, con una conclusione dalla distanza. Al minuto 37′ Spinazzola ubriaca Chiesa sulla sinistra, gran passo doble e palla in mezzo che non trova però maglie amiche. Quattro minuti più tardi, i giallorossi ci provano ancora con Mancini, che non sfrutta bene una bella sponda area di Dzeko, spedendo la sfera direttamente in curva nord. Dopo vari tentativi però la squadra di Fonseca la sblocca: Dzeko scodella per Bruno Peres, che viene atterrato in area da Caceres. Dal dischetto, Veretout fa 5 in stagione e soprattutto 1-0 Roma. Nel finale, reazione viola con capitan Pezzella, che dagli estremi di un calcio piazzato trova il palo, e poi gol annullato a Mancini per offside.

ANCORA PENALTY

La Viola esce dagli spogliatoi rimodellando l’attacco, fuori Ribéry e Kouame, dentro Vlahovic e Cutrone. Al minuto 52′ la Roma va vicina al raddoppio con Mkhitaryan, che servito da Spinazzola non trova di poco la porta. Un minuto più tardi ecco però il pari degli ospiti: corner dalla destra di Pulgar e preciso colpo di testa di Milenkovic. Il gol però non condanna i giallorossi, che si proiettano in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, con una Fiorentina che gioca di rimessa. Al 63’esimo, ci prova Mkhitaryan, che dopo una buona giocata becca il palo a Terracciano battuto. Tre minuti più tardi, ci prova il neo entrato Zaniolo, che dalla distanza trova l’ottima risposta dell’estremo difensore viola. Nel finale, ecco la zampata decisiva: doppia occasione Spinazzola-Veretout e uscita avventata di Terracciano su Dzeko. Per Chiffi è calcio di rigore. Dal dischetto, Veretout fa 2-1. Nel finale, vani i tentativi della Fiorentina, il match termina dopo 6 minuti di recupero.

Nonostante il successo sia arrivato dagli undici metri, la Roma ha giocato meglio della Viola, creando più occasioni. Quinto posto sempre più giallorosso.

Fiorentina a tratti troppo rinunciataria e pericolosa poche volte dalle parti di Pau Lopez. Male Ribéry, così come tutto il parco attaccanti.

PAGELLE

Pau Lopez: 6

Mancini: 6

Smalling: 6,5

Kolarov: 5,5

Bruno Peres: 5,5

Diawara: 6 Dal 77′ Cristante: 6

Veretout: 7,5

Spinazzola: 7

Pellegrini: 5,5 Dal 60′ Zaniolo: 6

Mkhitaryan: 6,5 Dal 82′ Carles Perez: 6

Dzeko: 6

All. Fonseca: 6



FONSECA POST-MATCH



Fonte foto: Viola News

Sandro Caramazza