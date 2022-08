Roma: Felix sblocca Belotti

Il centravanti azzurro aspetta da diverso tempo di poter indossare la maglia giallorossa

La Roma ha accelerato la trattativa riguardante Andrea Belotti, svincolato dal Torino, dirottando Felix Afena-Gyan, il quale solo qualche mese fa veniva dipinto come un astro nascente, alla Cremonese. Il club grigiorosso lo prevelerebbe a titolo definitivo per poco più di 7 milioni senza clausola di recompra. La possibile cessione ha fatto scattare il via libera per il Gallo che aspetta da settimane la Roma e ha detto no a tante offerte dall’estero rinunciando ad aspetti economici ancora più rilevanti.



Belotti in questi giorni si è allenato in Sicilia ed è pronto a firmare un triennale da 2,8 milioni più bonus e già tra domani e dopodomani è atteso nella capitale.

Fonte foto: LaCronacadiRoma.it

Stefano Rizzo