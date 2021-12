Roma: Felix Afena-Gyan positivo al Covid, è in isolamento

Il giovane ghanese fermato dal virus non è partito per Bologna ed ora è in quarantena in attesa di negativizzarsi

Neanche dieci giorni dopo la bella doppietta contro il Genoa il nuovo talento della Roma Felix Afena è costretto a fermarsi. Non per infortunio, ma a causa del Coronavirus. Il centrocampista classe 2003 infatti è risultato positivo al tampone Covid e non è partito con il resto della squadra per la trasferta di Bologna. Il giocatore è in isolamento dopo aver manifestato i sintomi della malattia e probabilmente non sarà a disposizione neanche per la gara di sabato contro l’Inter. Si attende la prossima settimana per l’esito del nuovo tampone.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)