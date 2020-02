Roma e Valencia, l’Atalanta si gioca la stagione

Sabato sera lo ‘spareggio’ per il 4° posto, mercoledì l’andata degli ottavi di Champions. Gasperini: “Siamo pronti. Turnover? I titolari non sono 11”. Bocciato il Var Challenge: “Sono contrario”

BERGAMO – Sabato Atalanta-Roma, mercoledì Atalanta-Valencia. I bergamaschi, nel giro giro di 5 giorni, si giocano gran parte della stagione. Contro i giallorossi, staccati di 3 punti in classifica, è praticamente uno spareggio per il quarto posto, poi si penserà all’andata degli ottavi di Champions contro gli spagnoli.

Gian Piero Gasperini, alla vigilia della Roma, non è apparso preoccupato in vista delle due cruciali partite. Anzi, ha una volta per tutte rifiutato il concetto di turnover: “Chiunque giocherà ha comunque una buona dote di presenze e minutaggi, i titolari non solo solo undici. Non so cosa si intenda per turnover: si chiama così quando ne riposano due, tre o quattro? “. Il tecnico orobico non crede alla crisi dei giallorossi: “Dalla partita d’andata (vittoria 2-0 all’Olimpico, ndr), siamo cambiati tanto, sia noi che loro. La Roma è la concorrente più diretta in questo momento, che per noi è positivo e per l’avversario di turno meno anche se il valore resta”. Per Gasp non sarà una partita decisiva: “Ne mancano 15 alla fine: inseguire un obiettivo non richiede fretta”. Sulla squadra di Fonseca: “Anche l’attacco giallorosso è da squadra di valore e completa, oltre a Dzeko sono almeno in sette. Negli anni scorsi è stata a lungo al secondo e al terzo posto, due anni fa era in semifinale di Champions League ed è sempre attrezzata per l’Europa”.

A proposito di Europa, un accenno sul Valencia (mancherà Florenzi per la varicella): “Raggiungere i quarti di coppa sarebbe un gran risultato e ci pensiamo eccome. Sarebbe un grande salto di qualità. Però la via maestra per restare in Europa è sempre il campionato”. Ultima battuta sul tema della settimana, il possibile Challenge del Var: “Sono contrario. Mi sembra una caciara, ci sono già interruzioni lunghe. Gli arbitri sono tanti, vadano a vedersi da soli tutti gli episodi e si mettano d’accordo: se io sono a 70 metri cosa posso vedere?”.

Francesco Carci