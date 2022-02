Roma e Lazio zoppicano: Mourinho e Sarri deludenti

Stagione negativa per le due squadre romane. Al momento, i due allenatori più acclamati dell’estate 2021 non riescono ad incidere

Milano corre, Roma zoppica. I tre giorni di Coppa Italia (martedì e mercoledì in particolare) hanno rivelato ancora una volta le difficoltà delle due squadre romane contro la Milano calcistica. Prima la Roma e poi la Lazio sono state eliminate rispettivamente da Inter e Milan senza neanche segnare un gol e con un punteggio totale di 6-0. Set chiuso per gli appassionati della racchetta. Sia per Mourinho che per Sarri un altro obiettivo è già volato via (Champions League complicata, Scudetto non ne parliamo) con Conference League ed Europa League come le sole ancore per salvare la stagione. Che strano epilogo a dispetto di quanto scritto e declamato in estate!

TANTE PAROLE

Questi primi sei mesi dello Special One sulla panchina giallorossa sono stati caratterizzati da tante parole e pochi fatti. Dal mercato alle polemiche arbitrali, passando per l’epurazione delle riserve ‘scarse‘ fino all”andate in Serie C‘ di appena 3 giorni fa, sono stati pochi i giorni di vero calcio in casa Roma. Tutto ciò ha avuto delle conseguenze anche sul campo. I giallorossi somigliano tanto alla squadra poco continua di Fonseca. Esprime anche un buon calcio ma accusa in diversi momenti della partita dei clamorosi black-out. E’ accaduto contro il Bodo Glimt in Norvegia, contro la Juventus in campionato e martedì con l’Inter. La luce della Lupa va a forte intermittenza, nonostante il livello della rosa sia progredito. La Roma ha infatti speso 100 milioni sul mercato, rinforzando l’attacco con Abraham e Shomurodov al posto di Dzeko e Mayoral. Ha aggiunto qualità in mezzo al campo con Sergio Oliveira nonché acquistato un portiere di ottimo livello come Rui Patricio. A ciò bisogna aggiungere anche Nicolò Zaniolo, prima vera stagione in Serie A per lui dopo l’anno e mezzo ai box. In termini di risultati, il bilancio è impietoso: settimo posto in campionato a quota 39 punti, cinque in meno dello scorso anno. Unica nota positiva del Mourinho giallorosso? L’entusiasmo della piazza con l’Olimpico quasi sempre esaurito.

L’AQUILA NON VOLA

Non se la passano certamente meglio sull’altra sponda del Tevere. La Lazio ha gli stessi punti della Roma (39) e la mano di Sarri fatica a farsi vedere. Se da un lato, si è parlato troppo e anche male sia fuori che dentro il campo, in casa aquilotta i decibel si sono tenuti più bassi ma il risultato non è cambiato. Il ‘non’ mercato è uno dei maggiori capi di imputazione nei confronti del club di Lotito. Solo 10 milioni di euro spesi in estate tra Felipe Anderson e Basic più i parametri zero di Hysaj e Pedro, fino ad arrivare a Cabral nel mese di gennaio (prestito). Tra questi, il solo ex Chelsea ha saputo adattarsi ai dettami tattici sarriani. Il secondo capo di imputazione può essere rivolto allo stesso Sarri, più legato alle sue idee di gioco che agli stessi calciatori. Incomprensibili le panchine per Luis Alberto, giocatore di innata classe calcistica. A ciò bisogna aggiungere lo stesso e identico problema della Lazio di Inzaghi: la limitatezza tecnica. La mancanza di Acerbi lascia un buco evidente in fase difensiva con Luiz Felipe e Patric non all’altezza. Nelle fasce, c’è da registrare la grande involuzione di Marusic nonché la poca incisività di Hysaj, lontano dalle prestazioni dei primi anni di Napoli. Se in casa Roma, l’unica nota positiva è l’affluenza allo stadio; in casa Lazio è la ritrovata vena realizzativa di Immobile (22 gol stagionali) dopo le fatiche dell’anno precedente. Mancini sorride.

Sandro Caramazza