Roma e Lazio ad un bivio, domenica c’è il derby

Le due romane sono attese da una stracittadina decisiva per classifica e morale dei giocatori

A Roma è la settimana del derby, la partita che vale una stagione e che può cambiare le prospettive della stessa a seconda del risultato. Roma e Lazio ci arrivano quasi appaiate in classifica, con i biancocelesti avanti di un punto frutto del successo contro il Venezia e del contemporaneo pareggio dei giallorossi contro l’Udinese. Le due compagini stanno disputando una stagione in chiaroscuro, alternando momenti di buona forma a prestazioni deludenti nel giro di una settimana. Mourinho e Sarri sono al loro primo anno e hanno certamente bisogno di tempo per tirare fuori il meglio dai loro giocatori, visti i cambiamenti di gioco che entrambi stanno apportando in questa annata. Il derby può essere la partita giusta per incanalare il finale di stagione sulla giusta strada, per avere quella spinta in più per cercare di chiudere più in alto possibile in classifica.

La Roma ci arriverà più stanca perchè giovedì avrà l’impego in Conference League contro il Vitesse, con la qualificazione ancora in ballo e con tante energie che se ne andranno per cercare di proseguire il cammino nella competizione europea; la Lazio avrà tutta la settimana invece per preparare la sfida e punta al bis di successi stagionali nella stracittadina dopo il successo dell’andata per 3-2. Le motivazioni saranno la chiave del match, oltre ovviamente a duelli individuali tra i calciatori in determinate zone del campo. La Roma potrà far male nella zona centrale dove Zaniolo e Abraham cercheranno gli spazi giusti per duettare e dove potrebbero inserirsi i centrocampisti, la Lazio invece potrebbe sfruttare la velocità degli esterni e gli spazi che gli concederanno i giallorossi per scatenarsi in contropiede con il proprio tridente d’attacco.

Dunque Roma e Lazio sono ad un bivio, il derby sarà fondamentale per i destini delle due squadre e per l’ambiente che vive una stagione aspettando questa partita; inoltre per gli allenatori vincere rappresenterebbe una svolta in un’annata non facile e contraddistinta dalla discontinuità.

Fonte foto: notizie-tv.com

Alessandro Fornetti