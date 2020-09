Roma e Juventus in attesa dei propri numeri nove

Ancora nessuna certezza sulla permanenza di Dzeko e sull’arrivo di Milik, per i bianconeri possibile ritorno di fiamma

Nella partita di Verona si è sentita molto la mancanza di un leader a guidare il reparto offensivo insieme alle splendide giocate di Pedro e di Mkhitaryan. Buone anche le prestazioni di Spinazzola e di Cristante nella nuova posizione di difensore centrale al fianco di Ibanez. Fonseca aveva preparato bene la partita impostando il proprio gioco principalmente con palla a terra proprio a causa della mancata partecipazione di una vera e propria punta nelle azioni offensive. I novanta minuti in panchina del bosniaco, sembravano un indizio più che certo del suo passaggio alla Juventus e dell’arrivo di Milik nella capitale. Dopo aver sostenuto la prima parte delle visite mediche a Innsbruck, in Austria, il polacco era ad un passo dal firmare il contratto con i giallorossi, ma sono sorti altri problemi soprattutto tra il giocatore e il club partenopeo. Per quanto riguarda il reparto difensivo, dopo il colpo Kumbulla, Fonseca ha chiesto esplicitamente il ritorno in giallorosso di Smalling. Il Manchester United non tende minimamente ad abbassare la propria richiesta di 20 milioni (ben lontana dai 12 offerti dalla Roma). La telenovela dei numeri nove continua, ma la Juventus sta guardando altri fronti, con l’ormai mancato colpo Suarez, praticamente diventato un giocatore dell’Atletico Madrid, i bianconeri puntano il grande ritorno di Alvaro Morata. Nella prossima giornata di campionato ci sarà lo scontro tra Roma e Juventus, chissà Edin Dzeko se vestirà la maglia dei capitolini o la casacca a righe dei campioni d’Italia. A sole due settimane dalla chiusura del calciomercato, rimangono ancora molti punti interrogativi riguardo gli ultimi colpi di mercato, con delle squadre da completare e definire, per i presidenti è arrivata l’ora di sedersi davanti alla propria scrivania con carta e penna e chiudere gli ultimi contratti che potrebbero risultare fatali per la stagione.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: Google