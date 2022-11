Roma: Dybala vicino al recupero, punta alla convocazione con il Torino

Il trequartista argentino prova a rientrare almeno in panchina contro i granata, per poi andare al mondiale completamente ristabilito

È stata un’assenza pesante quella di Dybala, lo dimostrano sia i risultati che la sterilità offensiva della Roma. La parziale buona notizia per Mourinho è che la Joya ha completato il suo percorso di recupero dall’infortunio muscolare subìto nella gara contro il Lecce e da domani tornerà ad allenarsi in gruppo. Non ci sarà con il Sassuolo, ma punta ad essere convocato per la sfida di domenica pomeriggio contro il Torino, anche qualche minuto da subentrato potrebbe essere importante per i giallorossi, oltre che decisivo per lui per essere chiamato al mondiale dall’Argentina.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dazn.com)