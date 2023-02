Roma: Dybala in dubbio per la sfida contro il Salisburgo

Il fantasista argentino non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’affaticamento al flessore rimediato nella gara d’andata, decisivo il test di oggi, recuperano Pellegrini ed Abraham

In casa Roma, è la vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Salisburgo. Una partita da dentro o fuori che i giallorossi vogliono giocare con il loro calciatore migliore: Paulo Dybala. Il trequartista argentino ha subito un infortunio al flessore proprio nella gara d’andata in Austria. E’ uscito all’intervallo, ha saltato il match di campionato con il Verona ed ora sta tentando un recupero in extremis per esserci domani sera dal primo minuto. Da giorni, Dybala si allena a parte, seguendo un programma individuale. Insieme allo staff medico della Roma ha concordato di svolgere un ulteriore test nel pomeriggio: in caso di esito positivo giocherà, altrimenti sarà costretto a tifare i suoi compagni di squadra dalla tribuna. Allarme rientrato invece per Abraham e Pellegrini, che torneranno a disposizione di José Mourinho.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)