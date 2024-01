Roma: Dybala ha recuperato, ci sarà con il Verona

Tempo di lettura meno di un minuto

La Joya si è definitivamente ripreso dopo l’infortunio subìto nel derby e sarà a disposizione di Daniele de Rossi per l’importante sfida di sabato contro l’Hellas

L’avventura di mister Daniele de Rossi sulla panchina della Roma comincia con una buona notizia: Paulo Dybala è pienamente recuperato. L’attaccante argentino, uscito malconcio al termine del primo tempo del derby di Coppa Italia contro la Lazio per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, ha saltato la gara di domenica sera contro il Milan, ma in questi giorni ha ripreso ad allenarsi in gruppo ed ora sta molto meglio. Per motivi precauzionali le sue condizioni saranno monitorate anche domani e venerdì, ma la convocazione per la sfida di sabato pomeriggio contro il Verona è certa, così come è probabile un suo impiego sin dal primo minuto.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.quotidiano.net)