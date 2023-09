Roma, Dybala è recuperato: oggi si è allenato con il gruppo

Tempo di lettura meno di un minuto

Dopo la sosta Mourinho potrà contare di nuovo sull’argentino che si era fermato nel match contro il Verona

Paulo Dybala è pronto a tornare in campo; l’argentino ha infatti smaltito l’infortunio che lo aveva escluso dalla gara contro il Milan e si candida a tornare dal primo minuto nella gara con l’Empoli, subito dopo la sosta per le nazionali. Dybala è rimasto a Roma per concentrarsi sul recupero e nell’allenamento di stamattina è tornato con il gruppo, insieme con il neo acquisto Azmoun. L’argentino è sempre fondamentale per la manovra offensiva giallorossa che senza di lui fatica spesso ad essere incisiva; il nuovo tandem d’attacco con Lukaku dovrebbe finalmente aiutare tutta la squadra a trovare la prima vittoria in campionato.

Fonte foto: romagiallorossa.it

Alessandro Fornetti