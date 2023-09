Roma, dopo la sosta si riparte dal tandem Dybala-Lukaku

Tempo di lettura 2 minuti

I giallorossi hanno iniziato male il campionato ma ora puntano ad invertire la tendenza anche grazie al contributo delle due stelle

La Roma di Josè Mourinho è partita con il freno a mano tirato in questa stagione, tre partite di campionato e ancora nessuna vittoria, con l’unico punto conquistato in rimonta contro la Salernitana alla prima giornata. Le sconfitte contro Verona e Milan hanno fatto già storcere il naso ai tifosi che si aspettavano un inizio diverso vista la difficoltà delle partite sulla carta. Dopo la sosta si dovrà ripartire con un altro piglio, più concreti, più determinati e soprattutto più vincenti. Per farlo i giallorossi si affideranno a due calciatori in particolare: Paulo Dybala e Romelu Lukaku; il primo si era fermato nel match contro il Verona saltando poi quello con il Milan, il secondo è arrivato proprio pochi giorni prima dell’incontro con il Milan esordendo nel secondo tempo.

L’argentino ed il belga sono sicuramente le due stelle di una squadra che deve ancora registrare la fase difensiva, ma che spera di avere dall’attacco i gol che sono mancati la scorsa stagione; Dybala è stato più volte l’uomo decisivo, il trascinatore nei momenti difficili, ora anche Lukaku, arrivato in prestito secco dal Chelsea, dovrà portare tante reti e garantire tanta presenza nella manovra d’attacco. L’obiettivo dei giallorossi è il quarto posto ed è evidente che ci sarà da lottare molto con diverse formazioni che sembrano più forti; il ritardo già accumulato non aiuta ma tre giornate sono assolutamente poche. Il calendario offre ai giallorossi cinque giornate ravvicinate in cui si può pensare di mettersi in moto, anche per quanto riguarda la fase difensiva, vero tallone d’Achille in questo inizio. Smalling sembra ancora fuori condizione, mentre il neo acquisto N’Dicka non ha ancora visto il campo e Rui Patricio non ha dato alcuna sicurezza tra i pali. Il punto forte della Roma è sempre stata la solidità difensiva e occorre ritrovarla quanto prima in modo da far girare le cose anche in attacco.

Ancora lavori in corso dunque in casa Roma a partire dalla connessione Dybala-Lukaku che dal match contro l’Empoli saranno titolari e potranno iniziare a testare la loro intesa che incuiriosce moltissimo tutti i tifosi giallorossi.

Alessandro Fornetti