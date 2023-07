Roma: dilemma centravanti, Scamacca in Pole, seguono Morata e Icardi

Tempo di lettura 4 minuti

Dopo l’infortunio di Abraham, l’acquisto di una prima punta è diventato una priorità per rimediare alla sterilità offensiva della scorsa stagione di Serie A

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la Roma di Josè Mourinho, pur non giocando in maniera propositiva, è una delle squadre ad aver creato più occasioni pericolose nello scorso campionato di Serie A. Lo testimoniano diversi dati, tra cui quello dei pali: i giallorossi hanno chiuso l’anno a quota 17, alla pari con l’Inter e dietro soltanto alla Juventus (con 18). A fronte di tante occasioni però, sono arrivati pochi gol, sia in Italia che in Europa. Questa sterilità offensiva si è riflessa soprattutto nello scarso rendimento sotto porta delle due punte giallorosse: Andrea Belotti e Tammy Abraham (solo 8 reti firmate dall’inglese).

Se a questo aggiungiamo l’infortunio al crociato proprio di Abraham, nell’ultima gara della stagione contro lo Spezia, diventa evidente per la Roma la necessità di acquistare una prima punta nella corrente sessione di calciomercato. Tiago Pinto, coadiuvato da Josè Mourinho, è al lavoro da settimane e sul suo taccuino ha annotato diversi nomi. Al momento, in pole position sembra esserci Gianluca Scamacca. L’ex centravanti del Sassuolo è romano e romanista e vorrebbe fortemente tornare a rivestire la maglia giallorossa dopo l’esperienza in Primavera tra il 2012 e il 2015. Pinto lo vorrebbe in prestito, mentre il West Ham preferirebbe una cessione a titolo definitivo. La trattativa è ancora bel lontana dal chiudersi, ma potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore. A livello tecnico, Scamacca porterebbe a Roma la sua fisicità, il suo gran tiro da fuori ma soprattutto la sua capacità nel tenere il pallone spalle alla porta, per far salire la squadra (qualità importante per il gioco di Mourinho). Da migliorare invece il gioco dentro l’area di rigore nonché la fase di finalizzazione.

Oltre all’attaccante del West Ham, la società giallorossa monitora attentamente anche le piste Icardi e Morata. L’ex bomber di Inter e Sampdoria è una garanzia in fatto di gol (sono 122 totali in Serie A tra Sampdoria e Inter), ma è stato appena acquistato a titolo definitivo dal Galatasaray, con cui ha firmato un contratto di tre anni. Inoltre, la sua indisciplina a livello caratteriale rischierebbe di minare la solidità dello spogliatoio della Roma, che mai nelle ultime stagioni era stato così compatto come lo è ora. Dall’altro lato Morata è anch’egli un profilo interessante, un usato sicuro a differenza di Scamacca, ma c’è il nodo stipendio da sciogliere (ora all’Atletico Madrid percepisce più di 5 milioni di euro), nonché la concorrenza del Milan da battere. In ogni caso, se dovesse arrivare, l’ex centravanti della Juventus e del Real Madrid porterebbe qualità e reti nel reparto offensivo giallorosso. Da non sottovalutare poi la grande intesa con Paulo Dybala, sia dentro che fuori dal terreno di gioco.

Proprio oggi è iniziato il ritiro della Roma, Josè Mourinho ancora non ha a disposizione tutti gli elementi della rosa dato che alcuni giocatori rientreranno più tardi a causa degli impegni con le rispettive nazionali. All’inizio del campionato mancano una quarantina di giorni, ma già nelle prossime settimane i giallorossi giocheranno diverse amichevoli utili a costruire l’ossatura della squadra. Lo Special One spera di definire il suo undici titolare il prima possibile e in questo undici non può mancare un attaccante di livello in grado di risolvere i problemi sotto porta della squadra capitolina.

Luca Missori

