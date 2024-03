Roma: De Rossi recupera Baldanzi e Abraham per il Lecce, ok Lukaku e N’Dicka, out Azmoun

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo la sosta per le nazionali a Trigoria si fa la conta di infortunati e guariti, solo l’iraniano ha riportato un infortunio più grave del previsto, Dybala si allena in gruppo

Da lunedì in poi, inizierà un tour de force notevole per la Roma, tra la lotta per la qualificazione in Champions League via campionato ed il quarto di finale di Europa League con il Milan. La pausa per le nazionali ha restituito a Daniele De Rossi qualche giocatore acciaccato, ma ha fatto rifiatare anche molti dei suoi uomini migliori. Tolto Azmoun, che ha subìto uno stiramento al tendine del ginocchio sinistro che lo terrà fuori dai campi almeno per tre settimane, gli altri sono a disposizione.

Lukaku e N’Dicka hanno recuperato dagli affaticamenti muscolari lamentati nei giorni scorsi, idem Baldanzi. Dybala si è allenato a parte nella seduta di oggi, ma sta bene, totalmente in gruppo invece Tammy Abraham, il cui recupero procede più veloce del previsto. L’attaccante inglese vuole esserci già nel derby contro la Lazio, almeno da subentrante o al più tardi nella doppia sfida europea contro il Milan.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fanpage.it)