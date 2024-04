Roma da Champions dopo la vittoria nel recupero della 32ª giornata con l’Udinese

Tempo di lettura 1 minuto

C’eravamo fermati al 72′ sul risultato di 1-1 (Pereyra al 23′ e Lukaku al 64′) per un malore occorso a N’Dicka. Poco meno di venti minuti da recuperare, ma uno spezzone di partita importantissimo per entrambe le formazioni

La Roma in corsa per entrare tra le prime cinque e prendere parte alla prossima Champions League, l’Udinese per uscire dalle ultime tre posizioni che significherebbero retrocessione. 18 minuti più recupero di un’importanza capitale e come nei migliori copioni la tragedia si concretizza quando meno te lo aspetti o, forse, quando più la temi, nei minuti di recupero. E’ Bryan Cristante che al 90’+5 infila di testa in rete un pallone crossato da Dybala direttamente da calcio d’angolo. Giallorossi con 6 uomini diversi rispetto alla formazione schierata prima dello stop del match, friulani con allenatore diverso, Fabio Cannavaro che ha sostituito l’esonerato Cioffi. Le due formazioni non hanno speculato, giocando a viso aperto e cercando la vittoria, ma ancora una volta l’Udinese cade nei minuti di recupero e su calcio d’angolo come a Verona.

Fonte foto: romagiallorossa.it

Luigi A. Cerbara