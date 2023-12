Roma: Cristante e Mancini in dubbio per il Napoli

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore ed il centrocampista giallorossi hanno saltato l’allenamento odierno per un affaticamento e rischiano di saltare il big match di sabato

Il bollettino degli infortuni in casa Roma continua purtroppo ad arricchirsi di altri nomi. Gianluca Mancini e Bryan Cristante, due soldati di Mourinho, sempre presenti in ogni gara, rischiano forse proprio per questo motivo di non giocare l’importante spareggio Champions di sabato sera all’Olimpico contro il Napoli. Il difensore italiano oggi non si è allenato per un accenno di pubalgia e difficilmente recupererà dal fastidio in pochi giorni. L’ex centrocampista dell’Atalanta invece ha un semplice affaticamento, ma le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni e potrà essere della partita solo se completamente guarito, per evitare peggioramenti muscolari. In ogni caso, anche stavolta, lo Special One dovrà fare di necessità virtù per schierare la miglior formazione possibile.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlRomanista.eu)