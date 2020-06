Roma, cosa funziona e cosa bisogna migliorare

Il punto in casa giallorossa dopo la vittoria contro i blucerchiati di Ranieri e in prospettiva del match di domenica nella trasferta con il Milan

Il giorno dopo Roma-Sampdoria, in casa giallorossa restano buoni auspici per il futuro e aspetti su cui bisogna migliorare. La squadra di Fonseca ha fatto vedere nel complesso un discreto gioco che, complice l’inattività di tre mesi, ha tolto brillantezza e lucidità alla Roma: l’emblema in questo senso è il gol del vantaggio doriano, dove oltre a Diawara c’è anche l’errore di Ibanez che si perde Gabbiadini. Ma al netto di questo episodio, la Roma ha fatto vedere buone trame offensive sin dall’inizio del match. Non si tratta di una sorpresa, in quanto la Roma sin da inizio stagione ha dimostrato di avere un’impronta di gioco, semmai in certe occasioni ha avuto un ritmo basso, a cui bisogna aggiungere errori individuali. Dunque sono ritmo e lucidità gli aspetti chiave su cui deve crescere la squadra di Fonseca e il tecnico portoghese sembra esserne abbastanza consapevole.

Edin Dzeko ha appena calciato al volo il pallone che darà il pareggio alla Roma

Un altro aspetto da valutare è quanto abbia inciso lo stadio vuoto nella reazione della Roma: infatti in partite come quella contro la Samp, con la squadra in difficoltà per l’organizzazione dell’avversario, il pubblico ha dato spesso segni di impazienza, rumoreggiando contro i giocatori. Un aspetto che mette maggiore pressione ai calciatori e che spesso li porta a giocare con frenesia, mentre ieri si è vista una Roma più paziente nello sviluppo della trama di gioco e consapevole di cosa dovesse fare per ribaltare il risultato e di quanta pazienza occorresse. E l’emblema sotto questo aspetto sono i due gol di Edin Dzeko, che con la doppietta di ieri – la prima in questo campionato – è salito a quota 104 gol complessivi con la maglia giallorossa, raggiungendo al quinto posto della classifica all time un altro grande bomber come Pedro Manfredini.

Dzeko, resiste alla carica di Yoshida e calcia sempre al volo, il pallone che darà i tre punti alla Roma

Guardando avanti, domenica ci sarà un’altra partita di campionato, il big match di San Siro contro il Milan: una squadra che gioca con lo stesso modulo dei giallorossi, il 4-2-3-1, ma che lo applica in maniera diversa, puntando molto di più sulla rapidità e sulle verticalizzazioni, che sul possesso palla. I rossoneri sono una squadra totalmente diversa da quella affrontata e battuta all’Olimpico 2-1 lo scorso ottobre e oggi, oltre ad avere un maggiore equilibrio, hanno anche una maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Sarà una partita aperta e che si crede possa far vedere un buon calcio. La scorsa stagione il Milan si impose per 2-1 in extremis con un gol di Cutrone, mentre l’ultima vittoria della Roma è arrivata nell’ottobre 2017 per 2-0, grazie alle reti di Dzeko e Florenzi. L’ultimo pareggio in casa rossonera risale alla stagione 2013/14 e finì 2-2.

Florenzi nel momento in cui segna il gol del 2-0 nell’ultima vittoria della Roma in casa del Milan

Ultime pillole: sta per essere formalizzato ufficialmente il licenziamento del DS Gianluca Petrachi, mentre il sito Gianlucadimarzio.com riporta una chiusura dell’affare Pedro: il probabile primo acquisto della Roma – oggi al Chelsea – è in arrivo a parametro zero e dovrebbe firmare un biennale fino al 2022 a 3,5 milioni annui e sarà a disposizione di Fonseca per l’inizio della prossima stagione.

Leonardo Tardioli

Fonti foto: laroma24.it; acmilan.com