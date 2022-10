Roma col fiato sospeso: Dybala si fa male e rischia un lungo stop

Mondiale a rischio per il talento argentino che ieri sera calciando il rigore decisivo per la vittoria dei giallorossi si è procurato un infortunio muscolare. Stamane, comunque, si segnala un cauto ottimismo

Tre punti che costano caro a Paulo Dybala. L’argentino segna dal dischetto il gol che vale il successo della sua squadra ma nell’esecuzione del tiro ecco la smorfia di dolore. L’attaccante capisce subito l’entità e neanche esulta, i compagni lo abbracciano ma chiamano la panchina. Dopo il cambio l’espressione della Joya seduto con il ghiaccio sul quadricipite sinistro era eloquente. Le parole di Mourinho nel post partita sono state abbastanza negative anche se questa mattina serpeggiava un timido ottimismo per le condizioni dell’argentino. Probabilmente gli esami verranno svolti domani mattina per capire l’entità dell’eventuale lesione e quindi i tempi di recupero. Purtroppo per il calciatore potrebbe essere a rischio anche la partecipazione al mondiale in Qatar. In questo momento si può solo aspettare l’esito degli accertamenti, ennesimo capitolo di una carriera sfortunata per i muscoli di Dybala, vero tallone d’Achille per il talento purissimo del numero 21 giallorosso.

Glauco Dusso