Roma chiamata ad una reazione, domani arriva il Bologna

Giallorossi a caccia di riscatto per proseguire la corsa Europa e per mettere a tacere i brutti fantasmi del post Sassuolo

La brutta batosta di sabato sera a Reggio Emilia ha lasciato importanti strascichi in quel di Roma sponda giallorossa. Le parole di Dzeko a fine gara nei confronti del proprio allenatore, intimandogli di non discutere degli arbitri e la sfuriata durante l’intervallo del Ds Petrachi negli spogliatoi, ha creato, di certo, un piccolo campanello d’allarme tra i giallorossi.

Una situazione che dal punto di vista verbale sembrerebbe essersi risolta grazie al colloquio avvenuto nei giorni scorsi tra l’allenatore e l’intera squadra, con le rispettive parti pronte sin da subite a rispondere in maniera positiva domani sera sul campo.

Per la Roma, infatti, è già vigilia di campionato, con il Bologna di Mihajlovic ospite all’Olimpico. Rispetto alla debacle di Sassuolo, Fonseca dovrebbe cambiare qualche interprete, dovendo fare a meno certamente dello squalificato Pellegrini. Il suo posto potrebbe essere preso dall’armeno Mkhitaryan, ormai quasi perfettamente arruolabile o da uno fra Kluivert e Perotti.

Il tecnico portoghese quasi sicuramente rimetterà Kolarov in corsia dopo i due stop contro Lazio e Sassuolo stesso. In avanti, invece, la tentazione potrebbe essere quella di lanciare la doppia arma offensiva guidata da Dzeko e Kalinic, però, non dall’inizio ma probabilmente a partita in corso.

Nella brutta serata di Reggio Emilia hanno trovato anche spazio due dei tre nuovi acquisti messi a segno da Petrachi nell’ultimo mercato di riparazione. Parliamo dell’ex Barcellona Carles Perez e di Villar, anche lui proveniente dal campionato spagnolo. Mentre solo panchina e 0 minuti per Ibanez, arrivato, invece, dall’Atalanta.

L’ex blaugrana entrato al minuto 66’ al posto di Under si è mosso bene, mostrando tanto impegno ma poca pericolosità sotto porta; cosi come il regista murciano che ha provato a dare un po’ di ordine in un centrocampo povero di idee ed energie. Il tempo, comunque, per questi ragazzi c’è (entrambi classe 1998), per adattarsi ad un calcio che per ritmo e qualità è sicuramente diverso rispetto alla Liga.

Giallorossi, quindi, subito attenti e concentrati per la sfida di domani, fondamentale per la corsa alla prossima Champions League.

Fonte foto: Virglio.it

Sandro Caramazza