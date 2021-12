Roma: cena di Natale della squadra rinviata causa Covid

Dopo gli ultimi casi tra i giocatori il club ha deciso di annullare il consueto appuntamento prenatalizio

Nelle ultime settimane in casa Roma ben tre giocatori sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di Cristante, Villar e Felix Afena-Gyan. La società capitolina, anche visto l’aumento di casi in tutta Italia, ha perciò deciso di annullare la rituale cena di squadra prima delle vacanze di Natale, inizialmente prevista per questa sera. Una misura precauzionale necessaria per preparare al meglio le due importanti sfide contro Atalanta e Sampdoria di sabato e mercoledì prossimo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)