Roma, casting a sinistra dopo l’infortunio di Spinazzola

La società giallorossa deve tornare sul mercato a seguito del brutto infortunio al proprio esterno

L’infortunio al tendine d’Achille occorso a Leonardo Spinazzola non ha solo privato l’Italia del miglior giocatore dell’Europeo fino a quel momento, ma ha danneggiato anche la Roma, che ora deve intervenire sul mercato per correre ai ripari. L’importanza del giocatore nello scacchiere tattico giallorosso è incalcolabile; la sua velocità e capacità di saltare l’uomo creavano spesso superiorità numerica a sinistra, dove poi la Roma attaccava con grande insistenza.

Per Mourinho, così come lo era per Fonseca, Spinazzola sarebbe stato intoccabile ed uno dei punti di riferimento della squadra giallorossa. Con il suo rientro che dovrebbe avvenire nel 2022 la dirigenza capitolina è pronta ad investire sul mercato per garantire al nuovo tecnico un laterale di spinta che possa sostituire Spinazzola.

I profili valutati sono diversi, da chi conosce già il nostro campionato agli svincolati di lusso. Il sogno sarebbe Gosens ma la valutazione di 40 milioni dell’Atalanta spaventa la Roma, che dunque studia anche Marcos Alonso del Chelsea, Biraghi della Fiorentina e Dimarco dell’Inter, tutti profili low cost e già protagonisti in Serie A. Marcos Alonso ora al Chelsea interessa solamente in prestito, mentre Biraghi e Dimarco hanno una valutazione di circa 10 milioni di euro e hanno già dimostrato di poter fare bene da quella parte. Tra gli svincolati interessano i profili di Alioski e van Aanholt ex Leeds e Crystal Palace che si sono fatti notare all’Europeo con le maglie di Macedonia e Olanda.

Il casting per sostituire Spinazzola dunque è già partito e dalle parti di Trigoria si guarda già al mercato per assorbire una perdita fondamentale.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Alessandro Fornetti