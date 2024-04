Roma calendario no stop: oggi sfida il Bologna, giovedì va a Udine

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo l’indignazione per il recupero con i friulani adesso la parola passa al campo, si inizia oggi pomeriggio all’Olimpico

Smaltita la sbornia per la qualificazione alle semifinali di Europa League la Roma deve tornare a focalizzarsi sulle altre gare. Oggi i giallorossi sfideranno la rivelazione della serie A, quel Bologna che con tutta probabilità farà parte della prossima Champions League dopo l’ufficializzazione dei cinque posti per le italiane. La società non ha nascosto la propria amarezza per la decisione di mettere il recupero con l’Udinese il 25 aprile, per un calendario che sarà ancora più fitto in vista della doppia sfida con il Bayer Leverkusen. Giovedì alle 20 quindi verranno giocati i minuti finali della sfida sospesa per il malore occorso a N’Dicka due domeniche fa. Probabile che la Roma debba fare a meno di Lukaku uscito acciaccato dalla sfida con il Milan in Europa League. In rampa di lancio Abraham ormai tornato a pieno regime dopo il lungo infortunio. Daniele De Rossi, quindi, dovrà preparare al meglio i suoi per un rush finale che si preannuncia all’ultimo respiro.

Glauco Dusso