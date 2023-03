Roma: Belotti e Pellegrini recuperano per Real Sociedad e Lazio

Il centravanti ex Torino sarà convocato ma probabilmente partirà dalla panchina, il capitano giallorosso invece può giocare dall’inizio indossando un casco protettivo

Buone notizie in casa Roma in vista delle due sfide fondamentali con Real Sociedad e Lazio. I capitolini recuperano sia Andrea Belotti che Lorenzo Pellegrini, assenti nella gara casalinga con il Sassuolo rispettivamente per una frattura al polso ed una ferita alla testa costata ben trenta punti di sutura. Il Gallo si è fatto applicare un tutore alla mano sinistra e Mourinho conta di convocarlo già domani sera per la trasferta in terra basca. Il capitano dei giallrossi, invece, giocherà con un caschetto protettivo ed è pronto per partire dal primo minuto se lo Special One vorrà schierarlo. Entrambi saranno in ogni caso a disposizione per il derby, mentre rimangono ancora in dubbio Llorente e Solbakken, che continuano ad allenarsi a parte.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)