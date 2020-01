Roma, archiviato il derby si torna a parlare di stadio, ipotesi Tor Vergata

Dopo l’1-1 nella stracittadina ad animare il dibattito sui giallorossi è il classico tormentone. Sembra proprio che Dan Friedkin sia interessato, non solo alle quote del club, ma anche ad un nuovo progetto



Stadio sì, stadio no, un tormentone andato avanti per troppi anni sotto la dirigenza americana della Roma tanto da diventare quasi una barzelletta. Sembra però che il magnate che tanto sta facendo parlare di se per il tentativo di acquisizione della società, Friedkin, sia interessato seriamente a portare avanti anche il progetto edilizio, ma cambiando radicalmente il programma di realizzazione.



Un’indiscrezione di AffariItaliani.it riporta infatti che, ci sarebbe un preaccordo tra il possibile futuro presidente romanista ed il noto costruttore Francesco Gaetano Caltagirone, per la costruzione in tempi rapidi del nuovo impianto, non più a Tor di Valle, ma in zona Tor Vergata, in terreni adiacenti alla seconda università della città.



L’ipotesi non sembra campata in aria, quei terreni infatti sono in piena disponibilità delle ditte beneficiarie della convenzione assegnata con gara europea nel 1987, l’iter della Legge sugli Stadi, la dichiarazione di pubblica utilità del Comune di Roma e il lungo iter urbanistico della conferenza dei Servizi e della variante al Piano Regolatore verrebbero quindi scavalcati in un colpo solo, resuscitando il piano immaginato nel 2011 tra l’allora sindaco Gianni Alemanno e numero uno giallorosso Di Benedetto.

A rendere più fattibile il progetto anche le infrastrutture esistenti, su tutte la Metro c e la rete stradale già esistente con la prossimità del raccordo anulare.



L’assessore allo sport di Roma, Daniele Frongia ha però dichiarato in tarda mattinata che dell’ipotesi Tor Vergata è sconosciuta ai suoi uffici e che invece si sta continuando l’iter del vecchio tormentone, Tor di Valle, e lo stesso Caltagirone ha tentato, in un comunicato ufficiale, di sviare l’attenzione mediatica su di lui, dichiarando che si tratterebbe di sola “fantasia”.

Si dovrà attendere comunque la firma sulla cessione della Roma e l’insediamento del nuovo patron per avere la certezza che fantasia non sia.



Roberto Lojudice