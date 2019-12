Roma: anno nuovo, dirigenza nuova… o forse

Passaggio delle consegne in atto tra la dirigenza Pallotta ed il nuovo acquirente

La notizia non fa tanto rumore, ma il rapporto tra James Pallotta e la Roma sembrerebbe giunto al capolinea.

Questo è quanto è trapelato dalle ultime indiscrezioni in casa giallorossa. Da Boston invece, il numero 1 della società capitolina intende chiudere quanto prima con il passaggio del testimone a Dan Friedkin, magnate statunitense interessato ad acquisire le quote di maggioranza con conseguente aumento di capitale della Roma.

Grazie al coinvolgimento di Goldman Sach, Pallotta ha auspicato l’individuazione di un potenziale acquirente rimanendo comunque come azionista di minoranza della società capitolina.

E la figura sembrerebbe proprio essere quella di Friedkin, il quale però punta al controllo totale del club.

Dall’altra parte dell’oceano e sotto l’ombra dell’EUR invece sono in attesa di novità sia esse positive, sia esse negative sull’esito della trattativa e sull’eventuale cambio al vertice.

Proprio per questo, dalla nuova sede societaria hanno deciso di tenere un profilo morigerato; infatti per quest’anno la dirigenza ha deciso di annullare la classica cena di natale con calciatori, dirigenti e sponsor. A differenza dello scorso anno, dove grazie anche alla raccolta fondi a favore della fondazione A.S. Roma Cares, il brindisi si è trasformato in un evento pubblico anche con l’apporto dei tifosi; quest’anno ci sarà un semplice brindisi tra le mura di Trigoria lontano da occhi indiscreti. Unico assente sembrerebbe essere proprio James Pallotta, il quale dovrebbe inviare il suo messaggio d’auguri per il nuovo anno all’insegna del cambiamento (o continuità) sospettato al vertice.

Le prossime giornate saranno decisive per l’eventuale passaggio del testimone tra Pallotta e Friedkin.

Intanto a Roma aspettano il nuovo anno con tutti gli auspici ed i buoni propositi del caso.



Foto: calciomercato.com



Gabriele D’Acuti