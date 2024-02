Roma alla ricerca di un portiere: spunta Meret

Tempo di lettura 1 minuto

I giallorossi in estate potrebbe lasciar andare Rui Patricio per prendere un nuovo estremo difensore. Si pensa al numero uno azzurro

La Roma in estate potrebbe cambiare il portiere. Rui Patricio non convince e anche nell’ultima sfida contro l’Inter all’Olimpico non si è reso sicuramente protagonista in positivo. A giugno, gli scenari potrebbero cambiare. C’è l’idea Alex Meret, attualmente infortunato al Napoli. Meret è ormai una certezza, rimane il titolare del ruolo e lo scorso anno ha vinto da protagonista lo scudetto con gli azzurri. La Roma si è informata sul contratto del ragazzo. Meret prende 1.8 milioni di euro e va in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma esiste una clausola: ossia, nel caso in cui il portiere raggiungesse il 70% delle presenze stagionali allora il suo contratto sarà prolungato di un ulteriore anno. Al momento, con 22 partite giocate su 32, le presenze di Meret si attestano al 68%.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Calciomercato.com