Roma al lavoro per l’importantissima gara contro il Leicester

I giallorossi, al paro degli inglesi, hanno ruotato molto i propri uomini in campionato per concentrarsi al meglio per la semifinale di ritorno di Conference League

La Roma di Josè Mourinho nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna ha mandato un segnale forte, scegliendo di tenere inizialmente in panchina molti titolari per conservare energie in vista del match di Conference League contro il Leicester. Gli inglesi dal canto loro hanno fatto la stessa cosa contro il Tottenham, schierando una formazione sperimentale e concedendo del riposo a molti titolari.

La semifinale è un traguardo importantissimo per entrambe le squadre che negli anni hanno giocato diversi incontri importanti ma forse mai come stavolta sentono vicina la possibilità di conquistare un trofeo internazionale. La Roma aveva già sfidato a questo livello in Champions League ed Europa League prima il Liverpool e poi il Manchester United ma l’andata in Inghilterra era stata un disastro in entrambi i casi e nel ritorno all’Olimpico non sono bastate due vittorie per ribaltare il punteggio. Stavolta i giallorossi hanno trovato un sofferto pareggio in trasferta e si giocheranno la qualificazione alla finale in uno stadio tutto esaurito e pronto ad essere il dodicesimo uomo in campo.

Mourinho, che di coppe se ne intende, vorrà diventare il primo allenatore a sollevare questo nuovo trofeo così da far tornare a vincere una Roma che non lo fa da troppo tempo. Il tecnico dovrà essere bravo a gestire le emozioni dei propri calciatori, perchè quella di giovedì è sicuramente la partita più importante della stagione e non si può sbagliare se si vuole continuare ad inseguire il trionfo nella competizione.

La Roma si presenterà con la sua formazione tipo fatta eccezione per Mkhitaryan che sarà un’assenza pesantissima in mezzo al campo e sarà rimpiazzato con ogni probabilità da Sergio Oliveira. Si rivedranno in difesa Smalling dopo il turno di riposo in campionato, sulle fasce Zalewski e Karsdorp e in avanti Pellegrini ed Abraham che dovrà fare sicuramente meglio dell’andata per trascinare i compagni verso la vittoria.

Alessandro Fornetti