Roma, 0-0 in amichevole contro il Nagoya

I giallorossi, in tournee in Giappone, pareggiano la prima delle due amichevoli in programma in questi giorni

La Roma di Mourinho è in Giappone per un tour che comprende due amichevoli contro compagini del campionato giapponese; la prima, quella odierna contro il Nagoya Grampus, è finita in parità, 0-0. Mourinho ha schierato in campo diversi titolari come Ibanez, Smalling, Matic e Abraham ma anche diversi giovani come Missori, Tahirovic e Cherubini. I giallorossi hanno sfiorato la rete con Ibanez che ha colpito una traversa dopo un tiro di Matic. La prossima amichevole sarà lunedì contro il Yokohama.

Fonte foto: calcionews24.com

Alessandro Fornetti