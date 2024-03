Robinho arrestato in Brasile

Tempo di lettura 1 minuto

A seguito della condanna per stupro per fatti occorsi a Milano nel 2013, l’ex calciatore del Milan è stato tradotto nel carcere di Tremembé, un plesso penitenziario considerato sicuro per detenuti V.I.P.

Dopo la condanna per stupro in Italia, il Tribunale Supremo brasiliano ha confermato i 9 anni di pena per Robson de Souza Santos conosciuto come Robinho. La condanna, a seguito dell’accusa di violenza di gruppo su una 23enne albanese in una discoteca di Milano il 22 gennaio 2013, è divenuta definitiva nel gennaio 2022. La giustizia brasiliana non prevede l’estradizione per i suoi cittadini (per nessun tipo di reato n.d.r.) e quindi l’ex Milan sconterà la pena nel carcere paulista di Tremembé, conosciuto come la prigione delle celebrità in quanto è lì che scontano la pena i condannati “famosi” che sono considerati a rischio nei carceri comuni.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Luigi A. Cerbara