Robin Gosens è inarrestabile

L’Atalanta di Gasperini può essere considerata come una sorta di area protetta, una specie di safe space dove, all’interno, giocatori normali possono diventare straordinari e moltiplicare il loro valore. Fuori da questa bolla invece, è molto più difficile e per niente scontato ripetere queste grandi prestazioni. A meno che non ti chiami Robin Gosens.

L’esterno sinistro atalantino in queste prime due settimane di Euro 2020 ha dimostrato che il suo eccellente rendimento nelle ultime stagioni non è dipeso solo dal (presunto) basso livello della nostra Serie A o dal sistema di gioco di Gasperini. No, Gosens è ormai un giocatore maturo, spavaldo, bravo ad interpretare entrambe le fasi di gioco e soprattutto in grado di replicare in nazionale ciò che fa ogni settimana con la maglia dell’Atalanta. La partita col Portogallo è stato l’emblema di tutto questo: incursioni, assist, dribbling ed un gol di testa su cross di Kimmich che ha ricordato molto le giocate da un esterno di centrocampo all’altro della Dea nel nostro campionato. C’è di più però: Robin è ormai diventato uno dei punti di riferimento di una nazionale come quella tedesca che pur piena zeppa di campioni sembra aver perso lo smalto degli anni migliori, soprattutto nei suoi giocatori più rappresentativi. Quindi quando il gioco si fa duro si va da Gosens, si punta sulla sua verve, sulla sua voglia di spaccare il mondo e di dimostrare che anche fuori dal miracolo Atalanta un calciatore può essere decisivo ad alti livelli, anche se fino a poco tempo fa era sconosciuto ai più. L’esterno tedesco infatti è nato in un paesino al confine tra Olanda e Germania, da padre tedesco e madre olandese, ed è cresciuto calcisticamente proprio nei Paesi Bassi. Essendo in possesso del doppio passaporto, per anni è stato indeciso su quale nazionalità scegliere. Alla fine, per la fortuna di Low e compagni, ha scelto la Germania.

Tra club e nazionale c’è un elemento di “disturbo” per Gosens, inevitabile però visto il livello delle sue prestazioni: il calciomercato. Diversi grandi club hanno messo gli occhi su di lui e sono pronti a strapparlo all’Atalanta. La società bergamasca però ha alzato la posta e non intende lasciarlo andare via a poco. Robin è uno dei tanti patrimoni della Dea da preservare.

Luca Missori

