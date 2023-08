Roberto Mancini ufficialmente allo scoperto: è lui il nuovo c.t. dell’Arabia Saudita

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico annunciato con un video dalla federazione araba, svelato quindi il suo futuro dopo le controverse dimissioni del 13 agosto scorso

“Ho fatto la storia in Europa, ora è tempo di farla con l’Arabia Saudita”. Questa la frase con cui si conclude il video di presentazione di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Finisce quindi la telenovela relativa al futuro dell’ormai ex c.t. azzurro che all’inizio aveva smentito un accordo con la federazione saudita. Contratto sino al 2027 a 25 milioni di euro l’anno: questo l’esorbitante accordo sottoscritto da Mancini per la sua nuova avventura che partirà l’8 settembre contro la Costa Rica a Newcastle. Presentazione oggi pomeriggio a Riad. Gli obiettivi sono già stati fissati dal presidente federale Yasser Al Misehal, ovvero la coppa d’Asia in Qatar, che scatterà a gennaio 2024, e la qualificazione al mondiale del 2026.

Glauco Dusso