Roberto D’Aversa vicino alla firma con il Lecce

Sarebbe quindi l’ex Sampdoria la figura individuata per il dopo Baroni

L’allenatore, tedesco di nascita, ma residente a Pescara, avrebbe l’arduo compito di sostituire, sulla panchina salentina, un ex molto amato da tutta la piazza come Marco Baroni che ha portato il Lecce in Serie A ed ha firmato la successiva permanenza nella massima serie. Sembra proprio che il responsabile dell’area tecnica dei leccesi, Pantaleo Corvino, abbia individuato la persona giusta per timonare la nave leccese verso il nuovo ciclo. D’Aversa potrà continuare il lavoro che in società ha portato sin qui ottimi frutti e cioè quello di valorizzare i tanti giovani del vivaio che, proprio due settimane fa, ha portato il Lecce Primavera alla conquista del titolo nazionale.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Luigi A. Cerbara