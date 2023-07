Rivoluzione Ternana: Andreazzoli non è più l’allenatore degli umbri

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico si era da poco insediato nuovamente sulla panchina rossoverde ma il cambio di proprietà ha modificato le strategie, attesa per il sostituto

Prima sorpresa della stagione 23/24 in serie B. Aurelio Andreazzoli non sarà il mister della Ternana. La decisione è stata presa in vista del cambio di proprietà e con questa di conseguenza cambiano anche le strategie. Appena possibile i nuovi timonieri sceglieranno il sostituto. L’importante è farlo prima del 16 luglio giorno in cui la squadra si ritroverà per preparare la nuova stagione. Diversi i nomi che si fanno per il successore. Il favorito sembra Luca D’Angelo anche se per qualcuno la pista pare essersi raffreddata. Altre possibili soluzioni sono Salvatore Bocchetti, Giovanni Stroppa e anche Fabrizio Castori. La situazione è costantemente work in progress quindi a breve si potranno avere novità in merito.

Glauco Dusso