Rivoluzione Sampdoria, il rischio della nostalgia

Ufficializzato il ritorno di Giampaolo ora si pensa al mercato, questo cambio in corsa, però, rischia di non essere assimilato a sufficienza e le secche della zona retrocessione non sono poi così lontane

Il tempo di Roberto D’Aversa era terminato e questo si era capito da tempo. Qualche sussulto regalato dall’ormai ex tecnico blucerchiato, vedi il derby, aveva provato a rianimare la banda sampdoriana ma il tempo di separarsi è arrivato inesorabile. Il tira e molla di settimane per il cambio allenatore non è stato piacevole, soprattutto mediaticamente, ma ormai quel che è fatto è fatto. Il presidente Lanna si è trovato ad un bivio. Tentare con un traghettatore che continui sul solco o cambiare filosofia. Alla Sampdoria piace il rischio ed allora ecco prendere la strada meno battuta, ovvero la seconda. La nostalgia dei bei tempi ha avuto il sopravvento e allora ecco virare su Marco Giampaolo, mister dell’ultima Samp che ha fatto stropicciare gli occhi qualche anno fa arrivando sino al nono posto in classifica nella stagione 18/19.

Le incognite in questo caso sono parecchie. Una squadra giù di morale e confusa, come testimoniato dalla discutibile prestazione di ieri sera in Coppa Italia con la Juventus, riuscirà a cambiare filosofia in poco tempo cambiando rotta verso zone più tranquille di classifica? Solo il tempo e il lavoro del nuovo allenatore ce lo diranno, l’azzardo è grosso. Sicuramente ci sarà un cambiamento dal punto di vista tattico. Giampaolo ha la sua idea di calcio e che possa barattarla adattandosi a quello che c’era prima sembra difficile.

Proprio per venire incontro alle esigenze del nuovo mister anche il calciomercato invernale è in pieno fermento. Già arrivati in tre, ovvero Rincon, Andrea Conti e Magnani, tutti in campo ieri sera, l’esterno ex Milan addirittura in gol riaprendo momentaneamente la sfida con la Juve. Imminente l’accordo con Stefano Sensi dall’Inter, che potrebbe essere il perno su cui ruoterà tutto il gioco della nuova Samp. Una sorta di nuovo Ramirez, per scomodare i blucerchiati dei tempi di Giampaolo. Inoltre si vocifera possano esserci due cavalli di rientro che poco spazio stanno trovando nelle rispettive squadre. Si tratta di Gregoire Defrel e Karol Linetty, quest’ultimo che visse proprio con Giampaolo le sue migliori stagioni. Affidarsi a giocatori che già conoscono il credo dell’allenatore potrebbe essere d’aiuto.

Staremo dunque a vedere come andranno le cose. Di tempo ce n’è poco e bisogna difendere, possibilmente incrementandoli, i 4 punti che dividono i liguri dal terzultimo posto adesso occupato dal Cagliari. Domenica arriva subito il delicatissimo derby contro lo Spezia al Picco. Se la Sampdoria non vuole correre rischi deve iniziare la risalita. Dunque poche chiacchiere e tutti ai propri banchi, il Maestro è tornato in cattedra.

Glauco Dusso