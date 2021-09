Ritorno al futuro: Cristiano Ronaldo e la sua seconda vita al Manchester United

Il fenomeno portoghese torna nel club che lo ha reso grande per provare a farlo tornare grande di nuovo, dopo anni in chiaro scuro sia per lui che per i Red Devils

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Tra Cristiano Ronaldo ed il Manchester United questo giro è durato 12 anni, il tempo per CR7 di riscrivere la storia del Real Madrid e provare a riscrivere anche quella della Juventus. Le due avventure hanno avuto esiti diversi e a 36 anni il fuoriclasse portoghese vuole dimostrare di poter fare ancora la differenza. Per questo è ritornato a casa.

Manchester sponda Old Trafford ha accolto Ronaldo quando aveva appena 18 anni, l’ha svezzato, l’ha strutturato, l’ha reso il fenomeno che è oggi valorizzando le sue qualità e puntellando i suoi difetti. Da esterno di centrocampo con grandi doti di corsa e dribbling Cristiano è diventato un bomber sempre più cinico sotto porta. Una macchina da gol nonché una minaccia costante per le difese avversarie. Meno frivolezze, più concretezza. Da allora è stato un crescendo. Il merito di questa crescita è stato senza dubbio di un gigante come Sir Alex Ferguson, che ora non siede più sulla panchina dei Red Devils. Non è l’unico cambiamento di rilievo rispetto alla squadra che CR7 lasciò 12 anni fa per andare al Real Madrid. Il Manchester United di oggi infatti è un mix confuso di ottimi giocatori e giocatori normali, che spesso sembrano più undici figurine mandate in campo a fare quello che sanno fare singolarmente invece che un collettivo che si muove secondo determinati principi di gioco. Nonostante ingenti investimenti, i Red Devils non hanno mai davvero lottato per la Premier insieme alle altre grandi del campionato ed anche in Europa hanno deluso, uscendo prematuramente in Champions League e perdendo la finale di Europa League da favorita (ai rigori). Anche Solskjaer, che all’epoca della prima avventura di Ronaldo a Manchester era suo compagno di squadra ed ora lo allenerà, è ad un bivio della sua carriera. O spicca il volo insieme ai suoi ragazzi oppure rischia di essere accompagnato alla porta. Con un campione come CR7 ora le scuse stanno davvero a zero.

Pensare che basti un singolo grande giocatore per compattare una squadra scalcagnata è sinceramente sbagliato, ma l’arrivo di Ronaldo può essere un buon pretesto per creare un sistema di gioco pragmatico, con il portoghese al centro del progetto, nonostante l’età avanzata, e gli altri a girargli intorno. Un gioco di equilibri delicato che sarà il vero banco di prova per Solskjaer. Da qui passa il suo futuro e l’esito di quello che probabilmente sarà uno degli ultimi capitoli della leggendaria carriera di Cristiano Ronaldo. Un figlio di Manchester tornato a casa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Repubblica.it)