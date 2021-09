Ritorna la Champions League: scopriamo la griglia delle favorite

Domani sera ricomincia la principale competizione continentale per club, tante squadre a contendersi la coppa dalle grandi orecchie tra big e potenziali outsider

Dopo il “pericolo” scampato della Superlega, la Champions League sembra ancora più bella e chi ci è affezionato non vede l’ora che inizi di nuovo, soprattutto se ci gioca la propria squadra del cuore. Come in ogni edizione, abbiamo formazioni che partono con i favori del pronostico ed altre che i pronostici proveranno a scombinarli puntando sull’alea e l’imprevedibilità degli incontri ad eliminazione diretta. Fingendo che la corsa alla coppa dalle grandi orecchie sia l’equivalente di un gran premio di Formula 1, vediamo la griglia delle favorite alla vittoria finale.

La pole position se l’è conquistata senza dubbio il Paris Saint-Germain, grazie all’incredibile mercato estivo che ha portato a Parigi, tra gli altri, campioni come Donnarumma, Sergio Ramos e Leo Messi. La rosa dei parigini è impressionante, ma le pressioni non mancano: dopo tutti questi investimenti milionari vincere in Europa per la prima volta è un imperativo categorico. In prima fila accanto alla formazione di Pochettino il piazzamento spetta di diritto al Chelsea di Tuchel campione in carica. I Blues hanno mantenuto l’ossatura della squadra che ha vinto il trofeo nella scorsa edizione, aggiungendo un fenomeno come Romelu Lukaku ad una rosa già rodata e di qualità. Ripetersi sarà ovviamente difficile, ma il Chelsea tutto è tranne che una meteora e togliergli lo scettro del campione sarà un’impresa molto dura per chiunque. In seconda fila a breve distanza l’una dall’altra abbiamo il Manchester City ed il Bayern Monaco. Per qualità e profondità della rosa, per esperienza internazionale e rendimento delle ultime stagioni, Citizens e bavaresi rientrano senza dubbio tra le favorite per la vittoria finale. E’ soprattutto da loro che il Psg dovrà guardarsi per portare a casa la coppa, non a caso si tratta delle ultime due squadre ad eliminare i parigini dalla massima competizione europea. Più staccate, in terza fila, abbiamo le due nobili del calcio spagnolo, Real Madrid e Barcellona, alle prese con una ricostruzione che soprattutto per i blaugrana è diventata tortuosa e piena di ostacoli. Entrambe le squadre hanno perso giocatori di alto livello in questa sessione di mercato, ma hanno un feeling particolare con la Champions (nell’ultimo decennio hanno fatto incetta di vittorie) che non può essere sottovalutato, soprattutto nei momenti decisivi. In quarta fila c’è spazio per un’altra spagnola, l’Atletico Madrid, e per il Liverpool, campione nell’edizione del 2019. Se la formazione di Klopp sembra ancora lontana parente della formazione che vinse due anni fa contro il Tottenham, i Colchoneros invece sono sempre lì a recitare il ruolo di outsider di lusso, una squadra dura, ostica, che tutti vogliono evitare, soprattutto nella fase ad eliminazione diretta. In ogni caso, per entrambe, vincere la coppa sarebbe una grande impresa. Stesso discorso, con le dovute proporzioni, per il Manchester United, che nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo è ancora uno/due gradini sotto le favorite.

Veniamo infine alle squadre italiane. Le formazioni che rappresenteranno la Serie A in Champions League si sono grandemente indebolite. La Juventus ha perso Cristiano Ronaldo, l’Inter Romelu Lukaku e Hakimi, il Milan Gigio Donnarumma. Insieme all’Atalanta, le rose delle compagini italiane sono senza dubbio meno attrezzate per arrivare fino in fondo, ma mai come in competizioni tipo la Champions League la motivazione e l’organizzazione di squadra possono sopperire alle lacune del talento individuale. Per consigli su imprese europee alla guida di squadre nella norma citofonare Roberto Mancini. Buona Champions a tutti.

Luca Missori

(Fonte immagine: Donnesulweb.it)