Riparte dal nuovo stemma il sogno europeo del Verona

Dopo 25 anni cambia il logo ufficiale. Intanto con una partita da recuperare i ragazzi di Juric si possono portare a ridosso della zona che vale le coppe

Il Verona si è fermato a Genova con la surreale sconfitta contro la Sampdoria quando l’emergenza era ormai alle porte. La squadra di Ivan Juric, vera e propria sorpresa dell’attuale campionato, non ha però intaccato lo straordinario cammino precedente. La classifica parla ancora dei gialloblu come compagine in lotta per l’Europa League e che potranno sfruttare il recupero contro il Cagliari per avvicinare le formazioni sopra di loro. Messo alle spalle il momento critico riguardo il Covid-19 si torna in campo. Sabato 20 giugno in un Bentegodi deserto veneti e sardi daranno vita ad un vero e proprio spareggio per l’Europa.

Nel frattempo è stato presentato il nuovo stemma che dal 1 luglio rappresenterà la società. Sono passati 25 anni dall’ultimo cambio e come grafica si ritorna all’antico in chiave ovviamente moderna. Lo slogan recita infatti “Ritorno al futuro”. Nel logo tornano i due mastini in posizione bifronte con la scala al centro, simbolo della città. Il nuovo decennio, quindi, porta con sé questa novità che sembra coincidere con i nuovi obiettivi sportivi dettati dal sorprendente torneo disputato fin ora dai ragazzi gialloblu.

La serie A protratta a gran parte dell’estate ha come conseguenza gli aspetti legati al mercato, argomento che tutta la dirigenza spera non distragga i diretti interessati. Primo su tutti Kumbulla, talento esploso durante l’attuale stagione e corteggiato da big italiane ed europee. Al momento sembra l’Inter la più accreditata ad aggiudicarsi il giovane difensore albanese vista anche la sua abilità nella difesa a tre. Non solo lui però ha attratto attenzioni esterne.

Fonte calciohellas.it

Sicuramente Ivan Juric si sarà fatto sentire per tenere la concentrazione a livelli elevati negli allenamenti degli ultimi giorni. Da capire la condizione della squadra dopo i mesi di inattività. Di certo la pausa forzata ha rimescolato le carte per quanto riguarda i giocatori più in forma. La ripartenza non è facile visto che il Verona affronterà prima il Cagliari e poi il Napoli per un’annata da concludere senza un attimo di respiro.

Glauco Dusso