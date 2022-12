Rinnovo Milan-Leao: Un film già visto

Si stanno “girando” alcune scene già viste per alcuni calciatori che poi hanno lasciato la società rossonera

Calhanoglu, Donnarumma, Romagnoli, Kessie, questi nomi hanno tormentato i sogni di molti tifosi rossoneri ed ogni volta si sono svegliati capendo di aver vissuto un incubo piuttosto che un sogno, perché i suddetti calciatori hanno tutti lasciato milanello. Ma il parallelo Kessie-Leao è un tantino più vicino degli altri, perché a suo tempo l’ivoriano aveva “promesso” che avrebbe firmato al ritorno dalla Coppa d’Africa ed invece si sa bene come è andata. Ora Leao, al mondiale in Qatar con la sua nazionale, sembra si sia espresso positivamente sul dialogo con Maldini per il rinnovo del suo contratto e questo più che confortare, fa quasi temere di poter assistere ad un finale già conosciuto. Leao sta bene al Milan ed il Milan lo vuole tenere, ma le difficoltà non sono poche e, ovviamente, sono tutte a livello economico. La distanza tra domanda ed offerta sembra essere ancora molto ampia e la luce in fondo al tunnel non è stata nemmeno accesa.

Fonte foto: acmilaninfo.com

Luigi A. Cerbara