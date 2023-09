Rinnovo Kvaratskhelia, il durissimo comunicato del Napoli

Tempo di lettura meno di un minuto

Forte reazione della società partenopea che sui propri canali ufficiali ha espresso il suo pensiero sulla questione legata al prolungamento del talento georgiano

Al Napoli non sono andate giù alcune narrazioni legate al rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. La società sta lavorando per prolungare il matrimonio con il giocatore georgiano. Questo il duro comunicato: “Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni)“.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Bergamo News