Rinascita De Ketelaere, Atalanta verso il riscatto

Tempo di lettura 1 minuto

Altra prova maiuscola del belga che abbatte la Lazio con una doppietta, i nerazzurri si preparano all’investimento a fine stagione

L’anno scorso furono fischi e pernacchie. Charles De Ketelaere arrivò come il fiore all’occhiello della campagna acquisti del Milan. Pagato oltre 35 milioni sul campo tradì le attese, probabilmente anche per un necessario adattamento a un calcio che non era il suo. Poca pazienza e scaricato dalla dirigenza rossonera la scorsa estate. L’Atalanta lo ha accolto e messo nelle sapienti mani di Gian Piero Gasperini, affascinato dalla sfida di ridare lustro a un giovane talento ancora inespresso. Dopo più di metà stagione possiamo dire che la scommessa è stata vinta. Ieri sera l’ennesima conferma, De Ketelaere ha letteralmente fatto ammattire tutta la difesa della Lazio andando a segno per ben due volte. Ora il suo score in serie A parla di 5 gol e 6 assist, che diventano rispettivamente 9 e 7 se consideriamo anche Europa League e Coppa Italia. Presenza ormai imprescindibile per la Dea che ora inizia a pensare al futuro. La società nerazzurra, infatti, è quasi convinta ad esercitare il suo diritto di riscatto per 22 milioni di euro a fine stagione, soffiando così il talento belga al Milan. Rossoneri che in quel caso rimarranno probabilmente con l’amaro in bocca vedendo sfilare via uno degli astri nascenti del calcio europeo.

Glauco Dusso