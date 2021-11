Ricordare Maradona: istruzioni per l’uso. Per prima cosa, strappare lungo i bordi

Rimuovere con delicatezza la patina di ipocrisie, agitare gli animi a sentimento e consumare con cautela: tra le controindicazioni, eccesso di retorica

In scia al bollentissimo Erikaffè di oggi (più bollente di un americano preso da Starbucks), si riscrive inevitabilmente su Diego. Nella mente si aprono i cassetti, i fili di memoria e sinapsi si annodano e allungano a seconda delle necessità. Si cerca di tirar fuori ciò che ancora non è stato detto su quello che sì, è stato il miglior calciatore della Storia (i numeri dicono altro, ma vivaddìo la passione non risponde ai comandi di ciò che diceva Lenin), ma che assurge a icona del Ventesimo Secolo con le stesse dinamiche e le stesse velocità con cui i giovani d’oggi parlano di rivoluzione senza aver mai letto Gramsci (che tuttavia rimane l’intellettuale italiano tra i più gettonati e letti al mondo)

Il riferimento è al Maradona di Kusturica, ma non solo. Nel film Diego stesso assurge a icona di un complesso movimento che inevitabilmente, a cavallo tra due millenni, entra in crisi tra sinistra di lotta e di governo. Ci si scinde tra il progressismo globale (e sempre più liberista) dei vari Blair, Clinton, Brown (o Prodi e d’Alema tra noi) con le aperture alle privatizzazioni e le “guerre giuste” in ex Jugoslavia e in Medio Oriente con l’ombrello della parola magica, progressismo. Dall’altra la marea multicolore dei movimenti antiglobal (o meglio, new global) di Davos, Seattle, Genova nel G8. Il mondo è in subbuglio, grande fu la confusione sotto il cielo. La situazione è eccellente, avrebbe detto Mao Tse-tung.

Meno eccellente (2008, fuori dall’epoca delle grandi manifestazioni ma all’alba della grande crisi finanziaria mondiale) fu il tempismo per lanciare sulle scene la definitiva immagine del Maradona post-calciatore. Dimagrito (in uno dei suoi scampoli di vita presa per i capelli) ma comunque massiccio, tatuaggio di Che Guevara e sigaro cubano, tra una foto e l’altra con Fidel Castro e vignette in cui si sbeffeggiano la Regina Elisabetta e George W. Bush.

Un'iconografia che sicuramente ha avuto impatto e aiuto sia per i segmenti di lotta sparsi per il mondo (nonché -è bene ricordarlo- nell'eterna contrapposizione tra i movimenti in Latinoamerica e l'espansionismo statunitense), ma che d'altra parte restituisce

Valerio Campagnoli (foto Yeslife, Mymovies)