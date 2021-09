Ricomincia l’Europa League: scopriamo la griglia delle favorite

Dopo quella della Champions andiamo a vedere in che posizioni partono le principali candidate alla vittoria della ex Coppa Uefa

Con la creazione della Conference League l’Europa League per come l’abbiamo sempre conosciuta è stata stravolta. Da 48 squadre si è passati a 32, con 8 gironi da 4 dove le prime passeranno direttamente agli ottavi di finale mentre le seconde di ogni raggruppamento sfideranno le 8 terze classificate dei gironi di Champions League in uno spareggio che completerà il tabellone delle 16 formazioni rimanenti per la fase ad eliminazione diretta. In attesa della prima giornata che partirà domani sera vediamo insieme le possibili favorite alla vittoria finale.

Al contrario delle scorse edizioni non c’è una squadra nettamente favorita rispetto alle altre. I principali campionati europei esprimono tutti due formazioni che bene o male hanno le stesse chance di arrivare fino in fondo. Cominciamo dall’Italia: la Lazio di Maurizio Sarri ed il Napoli di Luciano Spalletti hanno rose che nulla hanno da invidiare rispetto alle rivali, soprattutto dal centrocampo in su. Le incognite principali sono infortuni e calendario del campionato, oltre ai nomi delle compagini che retrocederanno dalla Champions, ma ora come ora le due formazioni della nostra Serie A hanno il dovere di puntare a vincere la coppa, il livello complessivo della competizione permette di sognare. Proseguendo con la Premier League e la Liga ecco quattro squadre che potrebbero impensierire le italiane: da un lato abbiamo il West Ham ed il Leicester, dall’altra il Real Betis e la Real Sociedad. Sia inglesi che spagnoli hanno avuto un avvio di stagione altalenante, ma nelle sfide secche possono mettere in difficoltà chiunque grazie, da un lato, alla loro intensità di gioco, dall’altro, grazie alla qualità dei propri calciatori nel fraseggio. Le ultime edizioni di Europa League non a caso sono state dominate da squadre di Premier o di Liga. Attenzione però anche alla Ligue 1: il campionato francese si presenta ai blocchi di partenza con Marsiglia, Lione e Monaco, squadre che per anni hanno giocato la Champions League levandosi anche la soddisfazione di eliminare top team come Juventus e Manchester City. L’OM di Sampaoli ha iniziato bene la stagione e vuole stupire col suo calcio spettacolo anche in Europa. Lo stesso non si può dire del Monaco, agli ultimi posti in Ligue 1 e reduce dalla sconfitta casalinga proprio col Marsiglia, i monegaschi però hanno la qualità per riprendersi e fare bene in coppa. L’OL invece ha tantissima qualità dal centrocampo in su, un tipo di qualità che può fare la differenza soprattutto in quelli che saranno i momenti più tesi della fase ad eliminazione diretta. Per concludere la rassegna dei principali campionati continentali vale la pena citare la Bundesliga, rappresentata da Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte. Il Bayer non va assolutamente sottovalutato ed anche l’Eintracht, nonostante il pessimo inizio di campionato, può riservare sorprese nei match ad andata e ritorno. In ogni caso, le dieci squadre fin qui menzionate sono grossomodo sullo stesso livello, chi più chi meno, quindi sarà l’equilibrio a fare da padrone nei prossimi mesi.

Tra le possibili outsider non si può non citare la Dinamo Zagabria, arrivata ai quarti di finale nella scorsa stagione, oltre ai Rangers di Steven Gerrard ed il Psv, attualmente primo a punteggio pieno in Eredivisie davanti all’Ajax. E’ tutto pronto per questa nuova Europa League, dimagrita rispetto agli scorsi anni ma sempre in ottima forma. Un trofeo da non snobbare, una competizione da giocare al massimo delle proprie possibilità. Una corsia preferenziale verso l’Olimpo che ogni squadra emergente vuole imboccare.

Luca Missori

(Fonte immagine: NapoliCalcioLive.com)