Ricardo Zamora: il re di Spagna

Il più grande portiere del periodo interbellico. Spagnolo di Barcellona, 46 partite in nazionale. Nato nel 1901, ha parato con classe immensa per RCD Español, l’FC Barcellona, il Real Madrid e i francesi del Nizza. Due campionati e cinque coppe di Spagna vinte. Allenatore dal 1939 al 1961: l’Atletico Madrid, il Celta Vigo, il Málaga, la Spagna nel 1952 e l’Español. In suo nome, ogni anno, la Liga assegna il trofeo al miglior portiere

Gli spagnoli lo chiamavano “El Divino”. Un appellativo, una suggestione, per idolatrarne la figura. E per trasmetterne il mito alle generazioni future. Ricardo Zamora Martínez è stato il fuoriclasse indiscusso dei portieri nel periodo tra le due guerre. Le prime grandi parate arrivarono alle Olimpiadi di Anversa in Belgio, nel 1920, quando lui aveva diciannove anni e il mondo era da due appena uscito dalla prima Guerra Mondiale, l’ultimo conflitto dell’800 e il primo del “Secolo breve”, il ‘900. In quell’anno olimpico difendeva la porta del FC Barcellona, dopo gli esordi nella “temporada” 1916-17 e tre anni passati all’Español altro nobile regno della Catalogna calcistica. Così giovane e già mito. Tutta la Spagna cominciava a parlare di lui. Era stato eletto re della porta nello stesso anno, quel 1920 così carico di novità, in cui sua maestà Alfonso XIII conferiva al Madrid CF il titolo di “Real”. Quel triplice incastro nel segno della regalità, era il segno tangibile della nascita di una stella.

Ricardo Zamora Martínez era alto 1,84 cm e pesava 89 kg, caratteristiche fisiche che gli permisero di giocare da pari a pari con i grandi attaccanti dell’epoca in quello che era un vero duello di tecnica, forza e psicologia: la mischia. Nel calcio degli anni ’20 e ’30 quando il portiere usciva per la presa alta era regolare caricarlo, andargli adosso cioè, travolgerlo per spostarlo e fare gol. E siccome i tiri da fuori area erano pochi, tutto nella sfida tra portiere e attaccante si decideva dentro l’area di rigore. Per superare questo ostacolo di gioco Zamora, che pur eccelleva nelle mischie e nel controllo della palla che arrivava frontale dai lanci effettuati da dentro il campo, utilizzò una tecnica di gioco che passò alla storia come la Zamorana.

Come la palla gli era vicino, lui l’aspettava e poi la respingeva piegando il braccio e colpendola con il gomito e l’avambraccio. Un colpo non codificato nel manuale del portiere, ma che permetteva di rilanciare la palla e impedire l’aggressione degli attaccanti. Il figlio, Ricardo Zamora jr De Grassa, che sarà il portiere del Valencia bicampione nella Coppa delle Fiere ’61-’62 e ’62-’63, raccontò un giorno la tecnica del padre. Quel gesto tecnico usciva dalla postura che un estremo difensore sempre deve avere, serviva esclusivamente per difendersi dalla cariche sul portiere. Paradossalmente bloccare il pallone voleva dire vedersi arrivare adosso un esercito di predatori del gol disposti a tutto per segnare al re dei portieri.

Il genio è nell’attimo e nella velocità d’esecuzione, altre due caratteristiche peculiari di Ricardo il grande. Era elengante, sicuro, aveva riflessi e temperamento. Doti che venivano fuori anche nell’uno contro uno con l’attaccante lanciato a rete. Il famoso “mano a mano” che da noi, con la lettera a davanti, è una grande canzone di Rino Gaetano e da loro il simbolo della sfida giocatore contro giocatore tra “hombres verticales”, tra uomini tutti d’un pezzo cioè. L’arbitro Pedro Escartín raccontava come nella famosa partita mondiale, Italia-Spagna, del 31 maggio 1934 dopo uno di questi duelli vinti gli italiani ribattezzarono Ricardo Zamora come “El hombre del milagro”, l’uomo miracoloso.

Tre partite narrano la sua leggenda aurea e il modo di parare. La prima è Spagna-Inghilterra del 15 maggio 1929, un mercoledì dell’anno della crisi americana e mondiale. Davanti ai 45.000 di Madrid Joe Carter segna, nel giro di sette minuti, due gol a sua grazia Ricardo. Dopo venti minuti dall’inizio gli inglesi stanno vincendo 2-0. Qui emerge la qualità del grande portiere: il mai arrendersi. Una parata dietro l’altra, con lo sterno rotto, per rianimare i compagni ed è due pari. Poi Joe Bradford al ’50° manda gli inglesi sul 3 a 2, ma gli spagnoli non si scompongono tanto pensano, noi abbiamo Zamora. L’impeto è grande e porta al 4-3 finale con Gaspar Rubio e Goiburu che affondano la Queen Elizabeth inglese.

La seconda partita è un famosissimo thiller calcistico: Italia-Spagna quarti di finale del mondiale italiano 1934 allo stadio di Firenze Giovanni Berta, primo nome dell’attuale “Artemio Franchi”. Oggi sono ottantasei anni da quella partita. Zamora para tutto e la Spagna va avanti 1-0. L’Italia gioca contemporaneamente con Guaita, Meazza, Schiavio e Orsi, a metà campo opera Giovanni Ferrari passato alla storia come la più forte mezz’ala italiana di ogni tempo. Delle bellissime immagini storiche raccontano quegli attimi in cui torna, a farla da padrone, la mischia. Stavolta non c’è tempo per la Zamorana. Sulla palla in area del mediano Pizziolo, al ’45° minuto, saltano prima Schiavio e poi Meazza, lo scontro con “El Divino” è inevitabile e il rinvio nasce imperfetto. Il pallone è ancora in area. Lo raccoglie Giovanni Ferrari che batte, sacrilego, il portiere dei portieri. E’ 1-1 che nemmeno i supplementari spostano.

Il giorno dopo, 1° giugno 1934, si rigioca ma Zamora non c’è. Infortunio? Minacce? Atto di protesta contro l’arbitraggio ritenuto casalingo del belga Baert? Non lo sapremo mai, ma Zamora molto si pentirà di quella sua scelta negli anni futuri. Lo sostituirà Juan José Nogués che Meazza batterà anticipandolo di testa, su calcio d’angolo di Orsi, con una elevazione alla Riva o alla Cristiano Ronaldo. Quello che la Coppa del Mondo gli tolse, la Coppa di Spagna li ridiede. E’ questa la terza partita che amplifica il suo mito. Il 21 giugno del ’36 Real Madrid e Barcellona sono sul 2 a 1 per i “blancos” a poco dalla fine. Escolà, grande tiratore barcellonista, gira con violenza in porta il pallone del pareggio. Zamora, come racconta nel bel documentario del 2002 intitolato “100 años de Historia viva del Real Madrid” il grande difensore Jacinto Quincoces suo compagno di squadra, si tuffa con la massima estensione e tra la polvere blocca col petto quello che a compagni e avversari sembrava gol.

E’, come lo descrisse il giornalismo spagnolo dell’epoca, l’intervento divino. Il colpo di classe che firma una carriera. Della Spagna è stato il portiere e capitano dal 1920 al 1936, l’anno in cui scoppiò la guerra tra gli “hermanos de España” dividendo il popolo in repubblicani, monarchici e franchisti. In quella nazionale ha giocato con la scoppola, la maglia col maglione a collo alto, le ginocchiere perché il campo in pozzolana non è un alleato e bisogna proteggersi per tuffarsi. Da quella porta è riuscito a uscire per 21 partite imbattuto, “sin goles”. In quella terra iberica ha allenato e vinto due campionati con l’Atletico Aviación Madrid nel ’40 e nel ’41.

Poi solo “imágenes” immagini come direbbero gli spagnoli. Le grandi vittorie nei campionati regionali antecedenti al torneo unico nazionale, i primi due titoli spagnoli (’31-’32 e ’32-’33) vinti nella storia dal Real Madrid con lui in porta quando sotto la Repubblica si chiamava Madrid CF senza l’appellativo regale. E ancora, l’approdo in Francia al Nizza per chiudere la carriera nel biennio ’36-’38. Poi i due film cinematrografici girati, le 5.000 pesetas di stipendio, l’ingresso a settantotto anni nello stadio dell’Español la sua casa per undici anni, il bacio mentre si tiene al bastone della vita al piccolo bambino che in maglia bianco-blu incarna la sua gioventù. Sei stato grandissimo Don Ricardo Zamora. Muchas gracias por todo, re dei portieri per sempre.

Foto fonte: storiadellaroma.it

Matteo Quaglini